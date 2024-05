Highlights e gol Atalanta U23-Trento 3-1, Playoff Serie C 2023/2024 (VIDEO)

L’Atalanta U23 (5ª in campionato) batte 3-1 il Trento (10° in campionato) in rimonta. I bergamaschi vanno sotto dopo soli sei minuti con la rete di Spalluto in contropiede. Al 14’ arriva la reazione dei nerazzurri, che trovano il pareggio con il settimo gol in stagione di Cisse. La partita gira nel finale di prima frazione. In pieno recupero, Bonfanti incorna su angolo di Capone e porta avanti l’Atalanta al 48’. Secondo tempo a ritmi piuttosto bassi, con la Dea in gestione e il Trento incapace di creare difficoltà alla retorguardia della squadra di Francesco Modesto, che all’82’ chiude i conti con il gol di Jimenez. Atalanta che affronterà la Triestina. Ecco gli highlights del match.