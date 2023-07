Highlights Cocciaretto-Burel 7-5 4-6 6-4, finale Wta Losanna 2023 (VIDEO)

Gli highlights del match tra Elisabetta Cocciaretto e Clara Burel, valevole per la finale del torneo Wta di Losanna 2023, in cui la tennista marchigiana ha sconfitto in tre set la francese mediante il punteggio di 7-5 4-6 6-4, conquistando così il suo primo titolo in carriera. La settimana perfetta dell’azzurra si conclude con il trionfo, che le consentirà di diventare la nuova numero 30 del mondo a partire da domani. Ecco il video dei momenti salienti e dei migliori scambi della partita.