Highlights Alcaraz-Rune: quarti Wimbledon 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Il video degli highlights del match valevole per i quarti di finale di Wimbledon 2023 tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. Il primo capitolo a livello Slam della rivalità tra i due giovani 2003 è andato allo spagnolo, capace di imporsi con il punteggio di 7-6 6-4 6-4 dopo 2h20′. Rune ha fatto il possibile, ma non è mai riuscito a strappare la battuta al suo avversario ed ha pagato a caro prezzo un paio di doppi falli commessi nel momento sbagliato. Prima semifinale in carriera a Wimbledon dunque per Alcaraz, che se la vedrà ora contro Daniil Medvedev.

LA CRONACA DEL MATCH