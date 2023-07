Il ds del Borussia Monchengladbach: “Non vogliamo più cedere nessuno”. Il Napoli si allontana da Itakura

Il Napoli sta cercando un nuovo successore di Kim. Il difensore coreano è passato al Bayern Monaco, con il club partenopeo che sta cercando sul mercato un degno erede. Uno dei primi profili della lista era e sarebbe i Ko Itakura, centrale del Borussia Monchengladbach. Sul centrale e non solo sono arrivate le parole del ds del club tedesco, Roland Virkus che ai microfoni della Bild, avrebbe chiuso il mercato in uscita del Monchengladbach.

Le parole di Virkus che allontanano Itakura dal Napoli: “Ho capito che alcuni tifosi sono preoccupati in questo momento, ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Il periodo di mercato può essere valutato solo. Non potremo sostituire i titolari che ci hanno lasciato, uno a uno. Ancora una volta, si tratta più di prenderci cura dei talenti e di promuoverli. Non vogliamo cedere più nessuno, anzi siamo già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza“.