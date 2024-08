Rinviata Luna Rossa-American Magic in Louis Vuitton Cup: cos’è successo e quando si recupera

Programma stravolto in Louis Vuitton Cup 2024. La sfida tra Luna Rossa e American Magic – in programma originariamente alle 15:27 – è stata rinviata a causa delle condizioni meteo. In particolare è il vento troppo leggero ad aver impedito il via regolare alla gara. Le previsioni avevano fatto suonare l’allarme. E già nel primo pomeriggio la gara tra American Magic e Alinghi è stata condizionata dalle condizioni del vento con le due imbarcazioni che sono cadute varie volte dai foil. Il regolamento dell’America’s Cup parla chiaro. Il limite minimo di vento è di 6.5 nodi, il massimo di 21. Anche la giornata di ieri era stata caratterizzata da condizioni quasi al limite, a causa del vento leggerissimo sul campo di gara, che ha costretto il comitato a ritardare la partenza del primo match sino alle ore 15.00. Prima del match di Luna Rossa e American Magic era in programma la ‘regata fantasma’ di Ineos Britannia, che in origine avrebbe dovuto sfidare Emirates New Zealand. Nella giornata di ieri però l’AC 75 dei Kiwi è stata danneggiata da una caduta dalla gru e di conseguenza Taihoro non ha potuto gareggiare. Il regolamento però prevede che ci sia comunque lo start senza l’avversaria.

Il Match 6 e il Match 8 (con Orient Express) sarebbero stati interrotti dopo il primo lato di bolina con l’assegnazione del punto della vittoria ai team presenti, ma il vento ha stravolto i piani. Peraltro si tratta di una semplice formalità, visto che New Zealand prende parte alla Louis Vuitton Cup fuori classifica. Ma è il regolamento. Adesso Luna Rossa-American Magic dovrà essere riprogrammata. La speranza è che ci sia tempo per recuperarla nel pomeriggio: Luna Rossa e American Magic hanno iniziato a navigare nella pre-start alle 15:59. Il vento però non è riuscito a raggiungere il limite minimo di 6,5 nodi e di conseguenza il Comitato di regata ha cancellato la regata alle 16:10. Si attendono ora comunicazioni sulla data utile per recuperare la regata. L’evento dovrebbe essere recuperato lunedì 2 settembre.