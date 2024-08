Regolamento Louis Vuitton Cup 2024, come funziona il torneo di selezione per l’America’s Cup 2024

Archiviata la Preliminary Regatta di Barcellona, che ha offerto ai team in gara preziose indicazioni, l’avvicinamento all’America’s Cup 2024 prosegue con la Louis Vuitton Cup, il torneo che selezionerà il challenger per la competizione più antica al mondo. Il team vincitore sfiderà il Defender, Emirates Team New Zealand, cioè il detentore della Vecchia Brocca. La classifica della regata preliminare non ha fornito punti validi per la Louis Vuitton Cup, ma ha comunque regalato informazioni preziose ai team, visto che l’ultima Preliminary Regatta è stata la prima con gli AC75 in gara sul formato del Match Race. Ora si fa sul serio e da giovedì 29 agosto inizierà il Round Robin della Louis Vuitton Cup 2024: tutti i team si affrontano due volte tra di loro. In ogni giornata almeno una squadra, sarà in acqua due volte, a differenza dell’ultima (8 settembre) che vedrà tre scontri diretti.

Le prime quattro classificate avanzeranno alla semifinale. Al Round Robin prende parte anche New Zealand, ma il Defender sarà fuori classifica. Di conseguenza la qualificazione alla semifinale dei primi quattro Challenger si baserà sui risultati delle gare che coinvolgeranno Luna Rossa, American Magic, Ineos Britannia, Alinghi e Orient Express. La prima della classe avrà il diritto di decidere chi sfidare in semifinale. Il penultimo atto si svolgerà al meglio delle nove regate, quindi serviranno cinque vittorie per staccare il pass per la finale. Il 26 settembre inizieranno i Match Race della finale: il team vincitore sarà quello che accumulerà per primo sette vittorie.

Le regate iniziano alle 14:00 nei giorni di gara (gli orari potrebbero subire leggere variazioni nelle giornate che coincidono con le regate della Youth America’s Cup) e proseguiranno fino alle 16:00 o alle 17:00, a seconda del programma di gara e delle condizioni meteo. Ma come si svolge una regata? C’è innanzitutto una fase di pre-start, che spesso è decisiva perché indirizza la gara. Consiste in un tempo di preparazione alla partenza: un team entra da sinistra nel box non prima di 2’10” alla partenza. L’altra entra da destra non prima dei 2’ alla partenza. A quel punto entreranno nel vivo le strategie delle squadre secondo il diritto di rotta e le precedenze. L’obiettivo è imbastire la perfetta partenza per sé stessi e una problematica per gli avversari, che potrebbero incappare in penalità. Allo scadere dei due minuti, c’è lo start e il via al percorso che incoronerà il vincitore. Tre lati di bolina e tre lati di poppa. E poco, pochissimo margine per gli errori.