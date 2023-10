Luna Rossa, il timoniere Francesco Bruni: “Sogno di portare in Italia la Coppa America”

Prosegue la preparazione del team di Luna Rossa, a poco più di un mese dalla regata preliminare di Vilanova, evento inaugurale della 37^ America’s Cup. Francesco “Checco” Bruni, uno dei timonieri di Luna Rossa Prada Pirelli, non nasconde il suo sogno in un’intervista ai media ufficiali del team: “Ora non è più quello di timonare una barca di Coppa America, che ho realizzato, ma di vincere, con una barca Italiana, la Coppa America”. E sui segreti per arrivare ad alti livelli: “Diversificate le vostre esperienze, navigate con più imbarcazioni diverse, perché ognuna vi insegna qualcosa e la somma di queste conoscenze farà di voi un velista completo. Inseguite i vostri sogni, come io inseguo il mio”. Bruni in 30 anni di attività ha al suo attivo 7 titoli Mondiali, 5 Europei e 15 Nazionali in varie classi, dal Laser all’altura, dalla Star al 49er ed è stato primo nel ranking mondiale ISAF di Match Race nel 2011. E tra i suoi punti di riferimento c’è il compagno Jimmy Spithill: “Mi ha insegnato tanto e continua a farlo costantemente. Uno dei miei sogni è potere anche io insegnare qualcosa un giorno, essere un punto di riferimento per qualcuno, come queste persone lo sono per me”, dice. Questa è la sua sesta America’s Cup, la quinta con Luna Rossa: “Siamo come una famiglia, soprattutto per me che ne faccio parte ormai da diverse campagne; il mio obiettivo oggi è portare avanti il sogno di vincere l’America’s Cup per l’Italia, con il tricolore sulle spalle. Anche davanti alle difficoltà l’importante è non mollare e continuare a credere in quel sogno”.