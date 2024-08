America’s Cup 2024, regolamento regate preliminari Barcellona: come funziona la gara con Luna Rossa

Per gli appuntamenti pesanti bisogna ancora aspettare, ma l’America’s Cup 2024, trentasettesima edizione del trofeo più antico al mondo, è finalmente entrata nel vivo. Dopo le prime due regate preliminari disputate con gli AC40, è tempo di vivere l’ultima, la più importante, disputata per la prima volta con gli AC75 nella sede del Match finale. Si tratta dell’ultima appuntamento preparatorio prima della Challenger Selection Series e l’America’s Cup Match di Barcellona. Luna Rossa è prontissima e come lei le altre sfidanti. Occhi puntati sul defender Emirates Team New Zealand (Royal New Zealand Yacht Squadron). E sugli aspiranti challenger: Ineos Britannia (GBR, Challenger of record, Royal Yacht Squadron), Luna Rossa Prada Pirelli (ITA, Circolo della Vela Sicilia), American Magic (USA, New York Yacht Club), Alinghi Red Bull Racing (SUI, Societé Nautique de Geneve), Orient Express (FRA, Société Nautique de Saint-Tropez).

Premessa fondamentale: i risultati ottenuti nella regata preliminare non contano ai fini della Louis Vuitton Cup. L’ultima Preliminary Regatta però inevitabilmente fornirà indicazioni preziose sull’equipaggio e sulle strategie. L’evento durerà dal 22 al 25 agosto e ogni giornata di regate inizierà alle 14:00. Ogni imbarcazione si sfiderà in uno scontro diretto. Il 22 agosto ad esempio Luna Rossa affronterà prima New Zealand e poi Orient Express. Il giorno dopo l’equipaggio italiano dovrà vedersela con American Magic, mentre il 24 e il 25 i confronti con Ineos e Alinghi. Sempre il 25 agosto è in programma la finale tra i due team in classifica per numero di vittorie. Fin qui le prime due regate preliminari sono state vinte rispettivamente da American Magic e New Zealand (in quel caso la classifica era a punti in base all’ordine di arrivo). Stavolta però, a poche settimane, dal Match di Barcellona, con gli A75 all’opera, le indicazioni che emergeranno dalla gara saranno ancora più preziose. E Luna Rossa vuole rispondere presente.

ISTRUZIONI DI REGATA

Preparazione alla partenza: la barca blu entra da sinistra nel box non prima di 2’10” alla partenza; quella gialla entra da destra non prima dei 2’ alla partenza

Limiti di vento: 6.5 / 21 nodi

Penalità

– Se si toccano le boe non c’è penalità

– Se si esce dai boundary virtuali la barca deve rallentare fino a perdere 75 m

– Se gli Umpire assegnano una penalità per infrazione al regolamento di regata, la barca penalizzata deve rallentare fino a perdere 75 m

– La penalità va pagata entro 60” dalla notifica, ma non prima del segnale di partenza

Partenza anticipata (OCS)

Se la barca parte entro i 3” dallo start ha due possibilità:

1) Attraversare nuovamente la linea di partenza

2) Proseguire sul percorso e pagare la penalità perdendo una lunghezza di 75 m

– Se la barca parte in anticipo di oltre 3” è obbligata ad attraversare nuovamente la linea

Precedenza in boa: all’interno dei 60 m intorno alla boa, ha precedenza la barca interna, indipendentemente dalle sue mura

Giovedì 22 agosto

Dalle 14:00, Alinghi Red Bull Racing-Orient Express Racint Team

A seguire, Emirates Team New Zealand-Luna Rossa Prada Pirelli Team

A seguire, NYYC American Magic-Ineos Britannia

A seguire, Luna Rossa Prada Pirelli Team-Orient Express Racing Team

Venerdì 23 agosto

Dalle 14:00, Alinghi Red Bull Racing-NYYC American Magic

A seguire, Ineos Britannia-Emirates Team New Zealand

A seguire, NYYC American Magic-Luna Rossa Prada Pirelli Team

A seguire, Orient Express Racing Team-Emirates Team New Zealand

Sabato 24 agosto

Dalle 14:00, Ineos Britannia-Alinghi Red Bull Racing Team

A seguire, NYYC American Magic-Orient Express Racing Team

A seguire, Luna Rossa Prada Pirelli Team-Ineos Britannia

A seguire, Emirates Team New Zealand-Alinghi Red Bull Racing

Domenica 25 agosto

Dalle 14:00, Emirates Team New Zealand-NYYC American Magic

A seguire, Luna Rossa Prada Pirelli Team-Alinghi Red Bull Racing

A seguire, Orient Express Racing Team-Ineos Britannia

A seguire, FINALE Team A-Team B