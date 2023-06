Zlatan Ibrahimovic si ritira dal calcio giocato: i 30 gol più belli della sua carriera (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video dei 30 gol più belli della carriera di Zlatan Ibrahimovic, che al termine della stagione 2022/2023 ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Non è stato facile selezionarne solo alcuni dato che nella sua carriera lo svedese ne ha realizzati la bellezza di 573. Inoltre, parecchi di questi sono spettacolari perché in acrobazia, al volo o da distanza siderale. Andiamo allora a rivivere trenta dei suoi gol più belli per non dimenticare un grande campione come Ibrahimovic, che ha segnato un’epoca e mancherà molto al calcio.