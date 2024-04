Wta Stoccarda 2024, il derby è senza storia: Paolini domina Errani 6-1 6-0 in 47′ di gioco

Jasmine Paolini fa un sol boccone di Sara Errani e accede agli ottavi di finale del ricco WTA 500 di Stoccarda. Inizia senza intoppi il cammino dell’attuale numero 14 del ranking mondiale, che domina il derby contro l’amica e compagna di doppio con lo score di 6-1 6-0 in appena 47 minuti di gioco. Il punteggio e la durata dicono tutto di un incontro che di fatto non c’è stato: superiore dal primo all’ultimo punto la tennista toscana, che giovedì attende la vincente della sfida tra Ons Jabeur e la russa Ekaterina Alexandrova. “Ho giocato molto bene, solo pochi errori in tutta la partita. Sono contenta di come ho condotto il match – ha spiegato Jasmine al termine del match -. Sara? Non era facile giocare contro una giocatrice che ti conosce così bene. Sono felice di aver iniziato a giocare il doppio con lei, posso imparare molto. Spero ci riusciremo a qualificare per le Olimpiadi di Parigi. E’ un grande obiettivo per noi”.