Wta Praga 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 31 luglio con Errani

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 250 di Praga 2023 per la giornata di lunedì 31 luglio. Piatto subito ricco in Repubblica Ceca, dove debutta la prima testa di serie nonché beniamina di casa Marie Bouzkova, opposta alla rumena Cristian. In campo anche Sara Errani, contro la nipponica Hibino, e Alizé Cornet, che sfida la wild card Havlickova. Infine, spicca il derby ucraino Yastremska-Baindl. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo.

CENTRE

Ore 11:00 – Yastremska vs (8) Baindl

non prima delle 12:30 – Hruncakova vs (7) Wang

a seguire – (1) Bouzkova vs Cristian

a seguire – (6) Cornet vs (WC) Havlickova

COURT 1

Ore 11:00 – Korpatsch vs Tomova

a seguire – Hibino vs Errani