Wta Monastir 2023, Stefanini vince il derby azzurro e raggiunge il secondo turno: Rosatello ko

Lucrezia Stefanini sconfigge in rimonta Camilla Rosatello al primo turno del torneo WTA 250 di Monastir 2023 e prosegue il suo cammino in terra tunisina. Successo sofferto per la tennista fiorentina, che ha impiegato ben 2h15′ per avere la meglio della connazionale e assicurarsi quest’importante derby. 5-7 6-3 6-1 il punteggio dell’incontro, che definire a due facce sarebbe quasi riduttivo.

Rosatello ha infatti giocato alla grande per oltre un’ora di gioco, portandosi avanti di set e break prima che si spegnesse completamente la luce. Sotto 5-7 1-3, è stata Stefanini a salire in cattedra e vincere 11 dei seguenti 12 giochi, ribaltando un match che si stava mettendo male. Lucrezia torna così a vincere un match nel main draw Wta dai quarti raggiunti a Varsavia e stacca il pass per gli ottavi, riportandosi provvisoriamente tra le prime 120 del ranking Wta. Al prossimo turno se la vedrà contro la vincente della sfida Kawa-Trevisan.