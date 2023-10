Wta Monastir 2023: Paolini vince il derby con Bronzetti ed è la prima semifinalista

La prima semifinalista del Wta di Monastir 2023, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre sul cemento in Tunisia, è Jasmine Paolini. La numero uno d’Italia ha sconfitto in due set la connazionale Lucia Bronzetti, imponendosi con il punteggio di 7-5 7-6(3) dopo 1h56′ di gioco. Seconda semifinale consecutiva per la giocatrice toscana, che dopo aver brillato a Zhengzhou si è spinta al penultimo atto anche a Monastir. Nonostante il punteggio faccia pensare ad un match equilibrato, Paolini è stata in controllo dall’inizio alla fine, faticando solamente a mandare al tappeto l’avversaria. Il merito è anche di Bronzetti, che si è difesa bene e non ha mai mollato. Alla lunga però l’ha spuntata Jasmine, che in semifinale sfiderà una tra Parrizas Diaz e Tsurenko.

CRONACA – A partire meglio è Paolini, che ottiene il break in apertura e si issa sul 2-0. Nel momento di consolidare il vantaggio, però, si disunisce e in un batter d’occhio viene raggiunta sul 2-2. Lo stesso copione si ripete nei game seguenti con Paolini che scappa sul 4-2 per poi essere agganciata sul 4-4. Il tie-break sembra essere dunque l’epilogo più scontato e quando Bronzetti sale 40-15 nel dodicesimo game sembra ormai fatta. Il dritto però tradisce Lucia proprio sul più bello e tre gravi errori la condannano a perdere in un colpo solo game e set.

Paolini s’impone dunque per 7-5 in 52 minuti di gioco e porta a 11 la striscia di punti vinti consecutivamente, iniziando al meglio anche la seconda frazione. Bronzetti riesce però a frenare l’emorragia e tiene il servizio in apertura, salvo poi subire il break nel quarto gioco. Paolini consolida il break di vantaggio e conduce nel punteggio all’apparenza in maniera agevole; ancora una volta, però, ecco che cambia tutto nel giro di un attimo. Jasmine spreca due chance del 5-2 e subisce il break, venendo raggiunta sul 4-4. Come se non bastasse, perde la battuta nell’undicesimo game e offre all’avversaria l’opportunità di servire per chiudere sul 6-5. C’è ancora tempo tuttavia per un ultimo (e decisivo) ribaltamento di fronte. Paolini strappa infatti al servizio a Bronzetti e domina il tie-break, partendo forte per poi chiudere 7-3.