Wta Losanna 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 24 luglio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA di Losanna 2023 per la giornata di lunedì 24 luglio. Parte il tabellone principale del torneo elvetico con gli occhi puntati sull’astro nascente del tennis mondiale Mirra Andreeva, attesa nel pomeriggio dalla talentuosa francese Diane Parry. A seguire toccherà anche alla sorella maggiore di Mirra, ovvero Erika Andreeva, che dovrà vedersela contro la padrona di casa Teichmann.

CENTRE COURT

Ore 12:00 – Bolsova vs Bondar

a seguire – (8) Avanesyan vs Rodina

Non prima delle 15:30 – (6) M. Andreeva vs Parry

Non prima delle 17:30 – Teichmann vs. E. Andreeva

COURT 1

3°match dalle 11:00 – Riera vs Tig