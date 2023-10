Wta Hong Kong 2023, Trevisan affronta Siniakova in semifinale per continuare a stupire sul cemento

Rientro in top 40 e prima semifinale conquistata in stagione, nonché miglior piazzamento raggiunto in carriera in un torneo sul cemento. Con la vittoria ottenuta contro Elise Mertens per 6-4 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco, Martina Trevisan ha prenotato un posto tra le migliori quattro giocatrici del Prudential Hong Kong Tennis Open, torneo WTA 250 che si sta disputando sui campi del Victoria Park Tennis Stadium di Hong Kong, confermando un ottimo momento di forma.

Proprio contro l’avversaria più difficile incontrata in settimana, Trevisan ha messo in mostra la miglior prestazione del suo torneo dominando la sfida con la terza forza del seeding. In entrambi i set, l’azzurra era infatti riuscita a scappare via prima sul 4-1 e poi sul 5-0 salvo poi avvertire qualche momento di difficoltà al momento di chiudere. Una buona percentuale al servizio e un bilancio perfetto sulle palle break, con 6 occasioni su 6 sfruttate in risposta le hanno poi permesso di firmare il successo.

In quella che sarà la terza semifinale della carriera nel circuito maggiore, dopo quelle disputate nel 2022 al Roland Garros e nel 250 di Rabat, Trevisan affronterà Katerina Siniakova, che a sorpresa ha superato Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 7-6(1) 6-4.

Per raggiungere il penultimo atto del torneo, la ceca aveva eliminato all’esordio Xiyu Wang, prima di rimontare agli ottavi di finale la russa Kamilla Rakhimova. La numero 85 del mondo ha interrotto proprio con l’inizio della tournée asiatica un profondo periodo di crisi. Due settimane fa a Ningbo, Siniakova aveva infatti ritrovato contro Elizabeth Mandilk una vittoria che in singolare mancava da oltre due mesi e sembra ora tornata ad esprimersi ad ottimi livelli. Nel suo 2023 spicca il titolo conquistato sull’erba di Bad Homburg con il successo in finale su Lucia Bronzetti, oltre alla semifinale raggiunta e persa a Merida per mano di Camila Giorgi nonché il titolo di doppio conquistato agli Australian Open in coppia con la connazionale Barbora Krejcikova.

Sono due i precedenti tra Trevisan e Siniakova, entrambi disputati sul cemento, ed è 1-1 il bilancio dei confronti diretti. La ceca si impose per 6-1 6-4 al secondo turno del WTA 250 di Portorose nel 2022, mentre la toscana ebbe la meglio per 6-0 4-6 6-3 al secondo turno del WTA 1000 di Guadalajara nel 2022. La sfida è in programma come secondo match sul Campo Centrale, dove il programma delle semifinali si aprirà alle ore 8:00 italiane.