Subbuteo, l’Italia domina gli Europei a Gibilterra: nove medaglie d’oro

E’ solito dominio Italia agli Europei di subbuteo, disputati nel weekend a Gibilterra nelle categorie Open, Veteran, Under 20, Under 16, Under 12 e Ladies. Come da tradizione, gli azzurri hanno dato spettacolo e si sono presi nove medaglie d’oro in dodici competizioni. La Nazionale Italiana Open del ct Marco Lamberti composta da Luca Battista, Saverio Bari, Micael Caviglia, Matteo Ciccarelli, Filippo Cubeta e Claudio La Torre ha conquistato il primo posto battendo in finale al golden gol (sudden death) il Belgio dopo il 2 a 2 nei tempi supplementari.