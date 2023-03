Wta Austin 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 4 marzo

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di sabato 4 marzo al torneo Wta di Austin 2023. Di scena le semifinali in Texas, dove ad aprire le danze saranno due teste di serie, ovvero la numero 4 Collins e la numero 8 Kostyuk. La seconda semifinale metterà invece di fronte la russa Gracheva e la beniamina di casa Volynets. Di seguito il programma completo.

STADIUM COURT

Dalle 21:30 – (4) Collins vs (8) Kostyuk

Non prima dell’01:00 – Gracheva vs Volynets