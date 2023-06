Volley, Superlega 2023/2024: nuova denominazione e società per Cisterna, Falasca sarà il coach

Grandi novità per Cisterna in vista della prossima Superlega di volley. Nei prossimi giorni verrà infatti presentata la nuova società che prenderà il posto della Top Volley. Tale società avrà una nuova denominazione e vedrà protagonisti imprenditori del territorio, i quali andranno ad allargare la base. L’organigramma societario non è stato ancora reso noto, mentre la scelta riguardante l’allenatore è ricaduta su Guillermo Falasca. Quest’ultimo ha dichiarato: “Abbiamo parlato molto con la società in questi mesi, definendo molte cose. Lavoreremo per i nostri obiettivi sia per l’allestimento della squadra che per quello più orientato agli obiettivi del campionato. Saremo chiamati a unire l’esuberanza dei giovani all’esperienza dei giocatori più esperti. Mi aspetto una grande crescita nel corso della stagione“.