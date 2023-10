Volley, A1 Femminile 2023/2024: Milano resta in vetta, Egonu protagonista nel 3-1 a Trento

Paola Egonu trascina alla vittoria l’Allianz Vero Volley Milano, che nella partita valevole per la seconda giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley batte in quattro set l’Itas Trentino. 1-3 (17-25, 20-25, 25-23, 18-25) il punteggio dell’incontro della T Quotidiano Arena di Trento, in cui le ragazze di Marco Sinibaldi hanno disputato una buona gara ma si sono dovuti arrendere alle più quotate avversarie. Niente primi punti nella massima serie dunque per Trento, bensì altre tre punti per la formazione allenata da Marco Gaspari, che rimane in vetta. MVP Paola Egonu, capace di mettere a referto la bellezza di 29 punti.

CRONACA – Copione ben definito fin da subito, con la Vero Volley che prende in mano il pallino del gioco e prova a fare la gara mentre Trento tenta di opporre resistenza e rendere il passivo meno pesante. La squadra di casa, pur essendo una neopromossa, non sfigura affatto, ma contro giocatrici del calibro di Egonu e Daalderop c’è davvero poco da fare. La miglior realizzatrice del primo parziale è proprio Paola, con 7 punti a referto, che insieme alla stessa Daalderop e a Folie confeziona il 25-17 finale, il quale lascia spazio a poche interpretazioni.

Nel secondo set, invece, le due squadre avanzano punto a punto nelle fasi iniziali, senza che nessuna riesca a prendere il largo. Un parziale di 7-0 in favore della Vero Volley ammazza però (di fatto) la frazione, spianando la strada alle ragazze di Gaspari. Una volta messo in ghiaccio il successo, arrivando addirittura a doppiare nel punteggio le avversarie, Milano si limita a fare il minimo indispensabile e prevale per 25-20. Applausi comunque per Trento, che non molla nonostante il set sia compromesso tanto che chiude con un parziale (seppur inutile) di 12-7.

Il momento favorevole alle ragazze di Sinibaldi prosegue nella terza frazione, in cui al comando nel punteggio c’è quasi sempre Trento. La Vero Volley prova a restare in scia e ci riesce per larghi tratti, ma si affida eccessivamente a Paola Egonu (che va alla grande, ma non può vincerla da sola) e commette troppi gratuiti. L’Itas ne approfitta e, con grande freddezza nei momenti decisivi, la spunta per 25-23, prolungando l’incontro.

Milano trema anche in avvio di quarto set, dove regna l’equilibrio e la squadra di casa riesce anche a portarsi sul +2. Ancora una volta è però un maxi-parziale (in questo caso di 6-0) a tagliare le gambe a Trento, che nel giro di poco scivola sotto di 7 lunghezze e non riesce più a tenere il passo delle avversarie. Per la Vero Volley è dunque un gioco da ragazzi vincere il quarto set e archiviare una pratica che si è rivelata più sofferta del previsto.