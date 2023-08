US Open 2023: Djokovic liquida in tre set Zapata Miralles, flop Tsitsipas

Altra comoda vittoria per Novak Djokovic, che dopo i cinque giochi lasciati per strada all’esordio contro Muller, ha travolto anche Bernabé Zapata Miralles, volando al terzo turno degli US Open 2023. Match a senso unico, come suggerisce il punteggio di 6-4 6-1 6-1, se non per il primo set, in cui Nole ha badato più che altro a prendere le misure, accontentandosi di un solo break. Negli altri due parziali invece non c’è stata storia e lo spagnolo non ha potuto far altro che evitare il bagel. Prosegue dunque a gonfie vele il ritorno a New York del futuro numero uno al mondo, che al prossimo turno se la vedrà contro il connazionale Djere.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

La grande sorpresa di giornata è invece l’eliminazione di Stefanos Tsitsipas, che nelle sue sei presenze in tabellone principale a Flushing Meadows non ha mai raggiunto la seconda settimana. Ad estrometterlo, dopo ben cinque set e oltre quattro ore di gioco, è stato Dominic Stricker, giovane tennista elvetico proveniente dalle qualificazioni che ha avuto la meglio per 7-5 6-7 6-7 7-6 6-3. Grande occasione per lui dato che al prossimo turno se la vedrà contro il vincente del match Bonzi-Eubanks.