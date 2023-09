US Open 2023, Djokovic: “Ho imparato la lezione dal 2021, dopo la vittoria mi sono sentito sollevato”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria degli US Open 2023, Novak Djokovic ha risposto alle tante domande dei giornalisti: “Non giocavo un torneo sul suolo americano da due anni, e l’ultima volta aveva perso contro il giocatore che ho battuto oggi. Ho fatto tutto il possibile nelle ultime 48 ore per non lasciare che l’importanza del momento e la posta in gioco andassero contro di me. Questo è quello che mi è successo due anni fa, giocando sotto il mio livello e lasciando che gli altri mi superassero. Ho imparato la lezione. Il mio team e la mia famiglia sapevano che in queste ultime 24 ore non potevano toccarmi o parlarmi, era in gioco la storia. Avevo pensieri diversi in testa, gli scenari possibili, l’immagine nel caso avessi vinto, anche se ho cercato di bloccarli. È stata una grande battaglia“.

Il serbo ha poi analizzato la fase chiave della finale: “Il secondo set è stato fondamentale, non credo di averne giocato uno così a lungo in vita mia. Probabilmente Medvedev ha giocato meglio nel secondo set, ma sono riuscito a ribaltarlo nel tie-break. Sono stato molto sollevato di vincere il secondo set. Daniil è uno dei migliori nel farti colpire una palla in più. Non ricordo di essere stato così stanco dopo gli scambi. Mi sentivo come se non potessi respirare, come se stessi perdendo le gambe. Non pensavo a come festeggiare, volevo vincere e abbracciare mia figlia, mio ​​figlio, mia moglie, i miei genitori e le persone più care”.

“Una delle più grandi lezioni che ho imparato durante la mia carriera è che, anche se trovi una formula, non deve essere definitiva, probabilmente non funzionerà l’anno successivo. Devi reinventarti, perché lo fanno tutti. Avendo 36 anni e affrontando 20enni, probabilmente devo farlo più che mai per mantenere il mio corpo in forma e giocare costantemente al mio miglior livello. Mentalmente ed emotivamente devo anche trovare l’equilibrio con la motivazione per essere ispirato – ha proseguito il serbo – Non mi interessa quello che dice la gente, sia che io passi o meno il testimone alla nuova generazione. Mi concentro su quello che devo fare per vincere i grandi trofei, questo è ciò che conta per me. È incredibile per il nostro sport che abbia una grande rivalità con l’Alcaraz, senza dubbio. È aria fresca per il tennis, un grande giocatore e anche una grande persona. Tutti noi, collettivamente, vogliamo più attenzione e interesse per il tennis. Più persone vengono coinvolte, meglio è per noi, ma alla fine il mio obiettivo è sempre stato, all’inizio di ogni stagione, vincere tutti gli Slam. Continuerà ad essere così. Questi sono i momenti che mi tengono motivato. Per quanto tempo voglio continuare? Non voglio lasciare questo sport sapendo che gioco ai massimi livelli e che vinco i grandi tornei“.

“Dopo la vittoria mi sono sentito sollevato, ecco perché non l’ho festeggiato tanto quanto al Roland Garros. Mi sono sentito molto sollevato quando ho visto che il suo rovescio era rimasto in rete. Per rispetto ho voluto andare subito a rete per salutarci e scambiare qualche parola. La cosa successiva che volevo fare era abbracciare mia figlia, perché era seduta in prima fila, non sapevo che sarebbe stata lì. Mi sorrideva durante la partita, ogni volta che avevo bisogno di lei, aveva l’energia innocente di una bambina. Quando sono diventato padre, uno dei miei desideri era che loro sperimentassero come avevo vinto uno Slam e che si rendessero conto di cosa stava succedendo. Mi sento fortunato per il fatto che sia successo due volte, anche a Parigi” ha aggiunto il serbo.

Infine, Djokovic ha concluso con un bilancio: “Quando pensavo agli obiettivi non pensavo così specificatamente alla storia delle settimane da numero uno o a quella con più tornei del Grande Slam fino a tre anni fa. Gli Slam sembravano più raggiungibili delle settimane da numero uno, ma avevo fiducia. Credevo che l’avrei ottenuto. Adesso non ho in mente nessun numero su quanti tornei del Grande Slam voglio vincere fino alla fine della mia carriera. Continuerò a dare loro la priorità come tornei più importanti e dove voglio giocare il mio miglior tennis“.