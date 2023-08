US Open 2023, Djokovic: “Coaching? Personalmente sarei favorevole”

Novak Djokovic è al terzo turno degli Us Open 2023, dove si appresta ad affrontare il connazionale Laslo Djere. Il campione serbo in conferenza stampa ha speso belle parole per il suo prossimo avversario: “Laslo è un grande amico, penso stia vivendo uno dei momenti migliori della carriera, specialmente sul cemento che non è mai stata la sua superficie preferita. Ha un approccio al lavoro eccezionale ed è fantastico per il tennis serbo poter avere un derby al terzo turno di uno Slam”.

Djokovic ha poi risposto ad una domanda sul coaching: “Se venisse introdotta la possibilità del coaching direttamente in campo oppure mediante le cuffie, io sarei favorevole. Personalmente, potermi confrontare apertamente con il mio team mi rende ancora più forte in campo, mi fornisce ulteriore consapevolezza dei miei mezzi.”.