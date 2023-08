MLS, 0-0 per l’Inter Miami nell’esordio dal 1′ di Messi. Insigne in gol nel ritorno alla vittoria di Toronto

Non va oltre lo 0-0 l’Inter Miami nell’esordio dal 1′ in MLS di Lionel Messi. Il fenomeno argentino non è riuscito questa volta a fare la differenza nella sfida cotnro il Nashville, squadra reduce da quattro sconfitte consecutive. La formazione della Florida resta molto indietro in classifica, attualmente 14esima nella Eastern Conference con 22 punti. Questa notte è stata raggiunta anche dal fanalino di coda Toronto, tornato alla vittoria con un 3-1 ai danni del Philadelphia Union. Ad aprire le marcature è stato Lorenzo Insigne; 90′ i ncampo sia per lui che per Bernardeschi.