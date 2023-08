Juventus, parla Galeone: “Bianconeri incompleti, il rimpianto di Allegri è Milinkovic-Savic”

Con la sessione di calciomercato che sta per giungere ormai al termine, l’ex allenatore Giovanni Galeone sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha tracciato un bilancio su quanto fatto dalla Juventus. In particolare, il mentore di Massimiliano Allegri si è soffermato sull’ipotesi di scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, poi non concretizzatosi: “Dusan è meglio di Romelu. Lo scorso anno ha avuto la pubalgia che è un guaio terribile, ma adesso sembra in crescita e i gol nelle prime due giornate lo dimostrano”, dice. “Piuttosto – continua –. io ho sperato che i bianconeri prendessero un altro attaccante. Fossi stato nella Juventus avrei ingaggiato anche Arnautovic, un attaccante tecnico che sa mandare in porta i compagni”.

Ma i rimpianti sono altri: ” Il rimpianto di mercato di Allegri è Milinkovic Savic. A inizio estate, prima che Milinkovic Savic si trasferisse in Arabia, Max era consapevole delle difficoltà ma pure speranzoso. Il serbo è sempre stato un suo pallino e sarebbe stato ideale anche per questa Juventus. Speriamo che diventi Pogba il grande colpo. Non l’ho visto male contro il Bologna: è entrato nell’azione del gol e quando tocca la palla si vede che è di un’altra categoria”.

E sugli obiettivi, dice: “Il Napoli ha massacrato l’ultimo campionato, in estate ha cambiato poco e resta la squadra più forte. A ruota metto Milan e Inter, che hanno messo a segno grandi acquisti. Poi c’è la Juve. I bianconeri, però, mi sembrano un po’ incompleti”.