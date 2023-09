US Open 2023, Alcaraz: “Fondamentale il primo set. Mi sento un giocatore diverso, più maturo”

“Considerato il livello che stava esprimendo Sascha nel primo set, riuscire a vincerlo è stato fondamentale per me. Mi ha dato più fiducia e probabilmente lui è sceso un po’ nel secondo set. Siamo arrivati al terzo set sapendo che ero in forma e giocando ad un ottimo livello, mentre per lui è stata davvero, davvero dura”. Così Carlos Alcaraz commenta in conferenza stampa il successo in tre set ai danni di Zverev nei quarti di finale degli Us Open 2023. “Penso di essere più maturo. Sono cresciuto molto rispetto allo scorso anno. L’anno scorso stavo affrontando la mia prima semifinale di uno Slam. Adesso per me è la quarta volta”, ha aggiunto il giovane spagnolo. “Mi sento come se fossi un giocatore e una persona completamente diversa”.

Prossimo ostacolo, Medvedev: “Nelle ultime partite che ho giocato contro Daniil sono stato perfetto da un punto di vista tattico”, ha detto Alcaraz. “Ho fatto abbastanza bene tutte le cose che dovevo fare contro di lui, quindi penso che il mio gioco si adatti abbastanza bene contro quel tipo dell’avversario.”