Udinese-Cremonese, Ballardini: “Voglio una squadra determinata. Ciofani out”

“Affrontiamo una squadra attrezzata ma non nel migliore momento della sua stagione. Sono partite che per questo motivo nascondono molte insidie, dato che troviamo un gruppo di calciatori motivati a fare risultato. Sono molto forti sulle fasce, ma è anche un nostro punto di forza, con tanti nostri ragazzi che sanno arrivare sul fondo”. Così il tecnico della Cremonese Davide Ballardini analizza il prossimo impegno contro l’Udinese. I grigiorossi cercano il secondo successo consecutivo per la prima volta: “Stiamo bene, dobbiamo essere attenti e scendere in campo con la giusta determinazione. La squadra è fatta di ragazzi seri e con delle ottime prospettive. Le basi sono buone per il futuro”, dice.

Tra pochi giorni c’è anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Abbiamo tante partite ravvicinate, tutte molto importanti. Ma finora siamo stati in grado di ruotare gli uomini e tutti sono stati abili a dare il loro contributo, facendosi trovare pronti”, afferma.

“Gli infortunati? Saranno assenti sicuramente Chiriches e Ciofani, con quest’ultimo che con la maschera ora si trova meglio ma purtroppo non è convocabile a causa dell’influenza. In dubbio Felix e Pickel che si sono allenati a parte nei giorni scorsi”, conclude il tecnico.