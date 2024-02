Torino-Lazio 0-2, Juric: “Uno dei Toro migliori da quando sono qui. Sogno l’Europa”

“Dispiaciuto per il risultato, ma è stato uno dei migliori Toro da quando sono qui. Abbiamo fatto una partita di livello alto. A volte il calcio è devastante; è andata così ma i ragazzi devono credere in loro stessi e ora affronteremo la Roma con gli stessi stimoli. Se giochiamo a questi livelli sono convinto che faremo tanti punti”. Sono queste le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio. “Hanno approcciato la partita come devono, ho visto la squadra come deve essere, ho fatto grandi complimenti ai ragazzi e ora ci prepariamo per la prossima. Io stasera andrò a letto felice, mi dispiace solo per il risultato ma sono molto soddisfatto quando vedo la squadra giocare così. Tutti dobbiamo essere ambiziosi, siamo il Torino e questo deve essere uno stimolo. Siamo sulla strada giusta. Il mio sogno è andare in Europa. Bellanova? Sta avendo una continuità pazzesca, sta crescendo e secondo me è un serio candidato alla maglia azzurra”, conclude Juric.