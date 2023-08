Tiro con l’arco, Mondiali Berlino 2023: Italia maschile in semifinale, eliminate le donne

L’Italia maschile di tiro con l’arco è in semifinale ai Mondiali di Berlino ed è in piena corsa per il pass olimpico per Parigi 2024. Nella prova a squadre della competizione iridata in corso di svolgimento in Germania, grande prova degli azzurri Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli che sconfiggono Israele, Usa e Indonesia e conquistano la semifinale mondiale. Venerdì alle 16:03 affronteranno i campionissimi della Corea del Sud: in palio c’è la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Infatti le prime tre nazioni iridate si qualificano. Nell’altra semifinale saranno protagoniste Giappone e Turchia. Niente da fare invece per la Nazionale femminile: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sono state eliminate agli ottavi di finale dall’Olanda, 5-3 il punteggio finale.

GARA MASCHILE – Il terzetto italiano, che ieri aveva ottenuto il 12° posto in qualifica, oggi ha cominciato dai dodicesimi di finale contro Israele (Dror, Frenkel, Shanny) superando gli avversari 5-4 dopo lo spareggio (28-26). Dopo aver pareggiato il primo set 53-53, l’Italia si porta sul 3-1 col parziale di 56-54, pareggia la terza frazione 56-56 e poi subisce il ritorno degli israeliani che vincono il quarto parziale 55-53 portando la gara allo spareggio. Il trio azzurro nelle ultime tre frecce resta sempre nel giallo (10-9-9), mentre gli avversari chiudono con un 10-9-7 che li condanna. Ai quarti di finale l’Italia affronta gli USA (Ellison, Mirich, Williams) e riesce a fare ancora meglio: alza la media punti e conquista il match con un netto 6-0 frutto dei tre set vinti con i seguenti parziali: 55-54, 57-52 e 56-53. Una prova di autorità che li porta ad affrontare con fiducia l’Indonesia (Pangestu, Prastyadi, Salsabilla) ai quarti di finale. Il terzetto italiano comincia meglio con il 56-54 che vale il 2-0, gli indonesiani pareggiano il conto nel secondo set con un ottimo 55-57, ma l’Italia reaagisce subito e vince i seguenti due parziali 56-55 e 58-54 che valgono il 6-2 conclusivo e l’accesso alla semifinale. La sfida contro la Corea del Sud (Kim W., Kim J.D., Lee) si disputerà venerdì pomeriggio alle ore 16:03.

GARA FEMMINILE – Si è invece fermata agli ottavi la corsa delle azzurre. Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sono state superate dall’Olanda (Roeffen, Schloesser, van der Winkel) 5-3. Dopo il grande equilibrio che ha portato il pareggio nei primi tre set (49-49, 55-55, 51-51), le olandesi vincono il match superando di un solo punto le azzurre nella quarta frazione (53-52). Sfuma quindi per le tre italiane la possibilità di arrivare al pass a squadre in questa occasione. Un vero peccato, perché a giocarsi le semifinali femminili saranno Germania-Messico da una parte e Francia-Olanda dall’altra: questo significa che sarebbe bastato anche il quarto posto per ottenere la qualificazione per Parigi, visto che le francesi, già qualificate come paese ospitante i Giochi, liberano un posto.