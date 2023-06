Tiro con l’arco, Coppa del Mondo: Nespoli in semifinale a Medellin

Mauro Nespoli vola in semifinale nella terza tappa di Coppa del Mondo a Medellin, in Colombia. L’azzurro ha iniziato il suo percorso con il 6-2 sul brasiliano De Carvalho Almeida, rifilando poi un 6-0 all’olandese Broeksma e un 6-2 al messicano Rojas. Ai quarti Nespoli ha battuto 6-4 il turco Mete Gazoz, ed ora sfiderà lo statunitense Brady Ellison, numero 3 del mondo, per provare a raggiungere la finale per l’oro contro il vincente del derby coreano tra Kim Je Deok e Lee Woo Seok.

Per quanto riguarda gli altri italiani impegnati oggi, Alessandro Paoli è stato eliminato agli ottavi da Gazoz solamente allo shoot off 6-5 (9*-9) dopo aver vinto i match con l’indiano Chauhan 7-1 e con il compagno Marco Morello 7-3. Si ferma al primo turno Federico Musolesi, sconfitto 6-0 dall’arciere di Taipei Su. Al femminile sfiora le semifinali Tatiana Andreoli, sconfitta ai quarti dalla tedesca Kroppen 6-2 dopo i successi 7-3 con Chiu (TPE), con Bhakat (IND) 6-2 e con Roman (MEX) 7-3. Termina al secondo turno la corsa di Chiara Rebagliati eliminata dall’indiana Bhajan Kaur (6-0) dopo il successo 6-2 con la giapponese Noda. Sconfitta al primo turno per Roberta Di Francesco, 7-1 con la tedesca Kroppen, e per Lucilla Boari, 7-1 con la statunitense Gnoriega.

Brutte notizie dalle sfide dei mixed team. Nel ricurvo, Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli battono prima le Isole Vergini (Aberntahy, D’Amour) 5-1 ma poi vengono estromessi dalla corsa dalla Germania (Schwarz, Unruh) con la sconfitta 5-3. Nel compound, Elisa Roner e Michea Godano perdono agli ottavi contro El Salvador (Corado, Hernandez) 152-151.