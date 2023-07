Tiro con l’arco, Mondiali Berlino 2023: azzurri a caccia del pass olimpico

Manca sempre meno ai Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in programma a Berlino dall’1 al 6 agosto. Protagonista ovviamente l’Italia, determinata a conquistare medaglie e soprattutto pass a squadre per i Giochi di Parigi 2024. In Germania sarà infatti possibile qualificare le squadre intere, assicurandosi i sei pass a disposizione, tre al maschile e tre al femminile. Per il momento l’unica carta olimpica azzurra l’ha conquistato Chiara Rebagliati grazie al bronzo centrato ai Giochi Europei di Cracovia. Un compito per nulla facile dato che bisognerà salire sul podio e la concorrenza non manca, dalla Corea del Sud all’India, passando per le ostiche formazioni americane ed europee.

La spedizione italiana si recherà a Berlino il 30 luglio, mentre le gare cominceranno martedì 1 agosto con le 72 frecce di ranking round sia del ricurvo che del compound che stabiliranno il tabellone degli scontri diretti. Mercoledì spazio alle eliminatorie del mixed team e delle squadre, mentre giovedì sarà il giorno delle gare individuali, sempre con i turni eliminatori. Infine, venerdì 4 le finali a squadre decisive per i pass olimpici, sabato 5 le finali del compound e domenica 6 agosto le sfide per il podio iridato individuale dell’arco olimpico.

In totale sono dodici gli azzurri convocati. Nell’arco olimpico fiducia a Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre) al maschile, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati al femminile. Nel compound i protagonisti saranno Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo). Federico Pagnoni (Arcieri Bresciani), Andrea Nicole Moccia (Arcieri Del Torresin) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino). Le riserve a casa saranno invece Michea Godano (Arcieri Tigullio) e Irene Franchini (Fiamme Azzurre). Infine, lo staff federale che accompagnerà gli azzurri a Berlino sarà composto dal direttore tecnico dell’arco olimpico Giorgio Botto, dai tecnici dell’olimpico Matteo Bisiani e Amedeo Tonelli, dal direttore tecnico compound Flavio Valesella, dallo psicologo Manolo Cattari e dal fisioterapista Andrea Rossi.