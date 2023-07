Inter, BBC: fatta per Onana al Manchester United, ai nerazzurri 50 milioni più 5 di bonus

Secondo la BBC, è praticamente fatta per il trasferimento di Andre Onana dall’Inter al Manchester United. I due club avrebbero infatti raggiunto un’intesa sulla base di 50 milioni più di 5 di bonus. Decisiva l’accelerazione dei Red Devils, convinti del portiere del Camerun come sostituto di De Gea e determinati a chiudere l’operazione prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti. Per Onana è pronto un contratto di cinque anni con opzione per il sesto.