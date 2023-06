Tiro con l’arco, Coppa del Mondo 2023: Mauro Nespoli in semifinale a Medellin

Mauro Nespoli ha staccato il pass per la semifinale della terza tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco, di scena a Medellin (Colombia). L’azzurro ha sconfitto nell’ordine il brasiliano De Carvalho Almeida (6-2), l’olandese Broeksma (6-0) il messicano Rojas (6-2) e ai quarti il turco Mete Gazoz (6-4) nel remake dell’ultima finale olimpica. A separarlo dalla finale c’era ora lo statunitense Brady Ellison, numero 3 del mondo. L’altra semifinale sarà invece un derby sudcoreano tra Kim Je Deok e Lee Woo Seok. Il sogno per Nespoli è ovviamente l’oro, che vorrebbe dire anche qualificazione automatica alle finali di Coppa del Mondo di settembre a Hermosillo (Messico), ma non sarà facile.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Alessandro Paoli è uscito di scena agli ottavi per mano di Gazoz, vittorioso allo shoot off 6-5 (9*-9) per il rotto della cuffia. Fuori al primo turno invece Federico Musolesi, sconfitto 6-0 dall’arciere di Taipei Su, mentre Marco Morello è stato sconfitto al secondo turno per 7-3 proprio dal connazionale Paoli. Tra le donne, la migliore è stata Tatiana Andreoli, brava a superare Chiu (TPE) 7-3, Bhakat (IND) 6-2 e Roman (MEX) 7-3, ma sconfitta ai quarti dalla tedesca Kroppen per 6-2. Out al secondo turno Chiara Rebagliati, battuta 6-2 dalla giapponese Noda, mentre non hanno superato neppure un turno la junior Roberta Di Francesco, 7-1 con la tedesca Kroppen, e Lucilla Boari, 7-1 con la statunitense Gnoriega.

Infine, nelle competizioni mixed team, l’Italia non è riuscita ad arrivare in zona medaglia. Nel ricurvo, Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli hanno avuto la meglio delle Isole Vergini (Aberntahy, D’Amour) 5-1 per poi arrendersi alla Germania (Schwarz, Unruh) per 5-3. Nel compound, invece, Elisa Roner e Michea Godano sono stati eliminati all’esordio da El Salvador (Corado, Hernandez) 152-151.