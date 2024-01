Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo 2024: Rossetti guida la classifica provvisoria. Maruzzo seconda tra le donne

Buone notizie per i colori italiani dopo le prime tre serie di qualificazione dello skeet della prima prova di Coppa del Mondo ISSF. Al Cairo a guidare la classifica provvisoria maschile è Gabriele Rossetti. Il poliziotto toscano è perfetto con il suo 75/75, un punteggio eguagliato solo dal kuwaitiano Alsaad e dall’egiziano Mehelba. Costretti a rincorrere Tammaro Cassandro e Luigi Agostino Lodde: il carabinieri campano ha chius con un totale di 71/75, mentre il militare di Sassari ha totalizzato 70 su 75. Italia sugli scudi anche al femminile con Martina Maruzzo in seconda posizione provvisoria con 73/75 alle spalle della statunitense Simonton. Non troppo lontana Chiara Di Marziantonio, che ripartirà da 70/75. Nelle retrovie Sara Bongini, che con il suo 62/75 vede quasi impossibile un ingresso nella finale per le medaglie. Domani la gara riprenderà con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione ed i migliori sei tiratori di ogni classifica accederanno alle finali in programma a partire dalle 13.10 italiane.