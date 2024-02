Tiro a segno, Europei Gyor 2024: Paolo Monna medaglia d’oro nella pistola 10 metri e pass olimpico

Un finale d’oro con sullo sfondo Parigi. A Gyor, Ungheria, grandi emozioni nella finale dei 10 metri della pistola maschile, gara valevole per gli Europei di categoria. A vincere è l’azzurro Paolo Monna che sbaraglia la concorrenza e con un ultimo tiro da campione riesce a sopravanzare e superare lo slovacco Juraj Tuzinsky, medaglia d’argento per un solo decimo di punto. Sul gradino più basso del podio il tedesco Robin Walter. Oltre alla medaglia Paolo Monna riesce a portare a casa anche il pass olimpico per l’Italia, destinato ai primi due atleti in classifica.

Una gara condotta alla perfezione sin dai primi tiri: Monna concentrato riesce a scavare un bel solco con gli altri e si tiene al riparo durante le prime eliminazioni. I concorrenti, tiro dopo tiro, si assottigliano: da otto diventano sette, poi sei, poi ancora cinque. E la tensione cresce inevitabilmente. L’azzurro commette un paio di errori, un tiro 8.7, rimette tutto in discussione e rischia di fargli chiudere la gara al terzo posto. Ma nel testa a testa con il tedesco Robin Walter si salva e riesce ad accedere alla finalissima a due. Tuzinsky è in vantaggio, ma viene divorato dalla tensione e sbaglia due tiri su due. Monna per vincere ha bisogno di fare 10.4. E lo centra in pieno, facendo esplodere di gioia il team italiano. Oro e pass olimpico: un pomeriggio che difficilmente dimenticherà.

LA CLASSIFICA FINALE

ORO: Paolo Monna (ITA) 239.9

ARGENTO: Juraj Tuzinsky (SVK) 239.8

BRONZO: Robin Walter (GER) 216.3

4 Viktor Bankin (UKR) 197.8

5 Michael Schwald (GER) 178.5

6 Jason Solari (SUI) 158.1

7 Yusuf Dikec (TUR) 136.9

8 Georgios Gampierakis (GRE) 115.0