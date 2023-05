Tifosi Interisti e campioni del polo: il singolare incontro a poche ore dalla finale di Coppa Italia

A poche ore dalla finale di Coppa Italia in programma stasera tra Inter e Fiorentina, sono migliaia i tifosi nerazzurri che hanno affollato le strade di Roma, in attesa di recarsi allo Stadio Olimpico. In Piazza di Spagna, l’entusiasmo degli interisti si è “mescolato” con i protagonisti di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo in programma da domani a sabato al Galoppatoio di Villa Borghese, inserito all’interno del programma dello CSIO di Piazza di Siena. La curiosità dei tifosi dell’Inter di conoscere i protagonisti di uno sport che non sono abituati a seguire si è tradotta subito in una foto di gruppo, con l’in bocca al lupo reciproco. Poi, via verso lo Stadio Olimpico.