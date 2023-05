Sainz smentisce i rumors: parteciperà al Gran Premio di Monaco

Carlos Sainz ha pubblicato un tweet smentendo i rumors che lo davano a rischio per il Gran Premio di Monaco. Ieri infatti, durante la partita di beneficenza che vede tradizionalmente impegnati diversi piloti di Formula 1, si sarebbe fermato in panchina per una fasciatura alla coscia, a seguito di un contatto in campo.

Hi everyone. Just wanted to let you know that I am well and completely ready to race this weekend in Monaco. What happened yesterday was simply a contact during the traditional charity football match, but it was not an injury. I enjoyed playing football as I always do and now I…

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 24, 2023