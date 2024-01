Tennis, Panatta difende Berrettini: “Disgustoso il trattamento riservato a lui e a Melissa Satta”

Matteo Berrettini sta vivendo un momento difficile, con una serie di infortuni che lo hanno costretto più volte ad abbandonare i tornei. La cosa è successa anche in occasione degli Australian Open e non sono mancate le critiche nei confronti del tennista italiano, legate soprattutto alla relazione con Melissa Satta. Adriano Panatta ne prende le difese a Domenica Sportiva: “Mi dispiace molto per lui, era andato in Australia perché era convinto di poter giocare, ma non era pronto. Purtroppo per lui è così da un anno ormai. Sono disgustato dal trattamento che gli stanno riservando. Lo incolpano di vivere una storia d’amore. Incolpano Melissa Satta… è una brutta cosa. Li stanno massacrando ma l’amore non ha mai fatto male. Ritorna quello che era due anni fa. Era tra i primi dieci al mondo, era in finale a Wimbledon, non dimentichiamolo”.