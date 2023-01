Tennis, la classifica femminile delle vincitrici slam all-time

Ecco la classifica femminile delle vincitrici Slam di tutti i tempi. Serena Williams ha annunciato il ritiro fermandosi a quota 23, uno in meno dei 24 trionfi di Margaret Court e uno in più di Steffi Graf. Italia presente in classifica con le due straordinarie imprese di Francesca Schiavone al Roland Garros del 2010 e di Flavia Pennetta agli Us Open del 2015. In grassetto le tenniste ancora in attività.

Aggiornato dopo Us Open 2022 (Vincitrice: Iga Swiatek)

Margaret Court 24

Serena Williams 23

Steffi Graf 22

Helen Wills 19

Chris Evert 18

Martina Navratilova 18

Billie Jean King 12

Maureen Connolly 9

Monica Seles 9

Suzanne Lenglen 8

Molla Mallory 8

Maria Bueno 7

Evonne Goolagong Cawley 7

Justine Henin 7

Dorothea Lambert Chambers 7

Venus Williams 7

Blanche Bingley 6

Louise Brough 6

Doris Hart 6

Margaret Osborne duPont 6

Nancye Wynne Bolton 6

Daphne Akhurst 5

Pauline Betz 5

Charlotte Cooper 5

Lottie Dod 5

Althea Gibson 5

Martina Hingis 5

Helen Jacobs 5

Alice Marble 5

Maria Sharapova 5

Kim Clijsters 4

Shirley Fry 4

Hazel Hotchkiss Wightman 4

Hana Mandlíková 4

Elisabeth Moore 4

Naomi Osaka 4

Arantxa Sánchez Vicario 4

Juliette Atkinson 3

Ashleigh Barty 3

Mary Browne 3

Jennifer Capriati 3

Lindsay Davenport 3

Darlene Hard 3

Joan Hartigan 3

Ann Jones 3

Angelique Kerber 3

Hilde Krahwinkel Sperling 3

Angela Mortimer 3

Dorothy Round 3

May Sutton 3

Iga Swiatek 3

Virginia Wade 3

Cilly Aussem 2

Tracy Austin 2

Victoria Azarenka 2

Coral Buttsworth 2

Mabel Cahill 2

Mary Carter Reitano 2

Thelma Coyne Long 2

Simona Halep 2

Marion Jones 2

Svetlana Kuznetsova 2

Petra Kvitová 2

Simonne Mathieu 2

Amélie Mauresmo 2

Kitty McKane Godfree 2

Margaret Molesworth 2

Garbiñe Muguruza 2

Li Na 2

Sarah Palfrey 2

Mary Pierce 2

Nancy Richey 2

Margaret Scriven 2

Bertha Townsend 2

Lesley Turner Bowrey 2

Maud Watson 2

Bianca Andreescu 1

Maud Barger-Wallach 1

Sue Barker 1

Marion Bartoli 1

Dora Boothby 1

Kea Bouman 1

Esna Boyd 1

Shirley Brasher 1

Dorothy Bundy Cheney 1

Patricia Canning Todd 1

Françoise Dürr 1

Ellen Hansell 1

Helen Hellwig 1

Helen Homans 1

Emily Hood Westacott 1

Ana Ivanovic 1

Mima Jaušovec 1

Barbara Jordan 1

Sofia Kenin 1

Zsuzsa Körmöczy 1

Barbora Krejčíková 1

Sylvia Lance Harper 1

Nelly Landry 1

Ethel Larcombe 1

Anita Lizana 1

Iva Majoli 1

Conchita Martínez 1

Myrtle McAteer 1

Kerry Melville Reid 1

Anastasia Myskina 1

Jana Novotná 1

Betty Nuthall 1

Chris O’Neil 1

Jeļena Ostapenko 1

FLAVIA PENNETTA 1

Beryl Penrose 1

Emma Raducanu 1

Lena Rice 1

Muriel Robb 1

Ellen Roosevelt 1

Virginia Ruzici 1

Elena Rybakina 1

Gabriela Sabatini 1

FRANCESCA SCHIAVONE 1

Evelyn Sears 1

Sloane Stephens 1

Samantha Stosur 1

Karen Susman 1

Aline Terry 1

Christine Truman 1

Caroline Wozniacki 1