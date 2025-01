Accusa pesantissima dalla Turchia contro Victor Osimhen: l’ex attaccante del Napoli avrebbe sferrato un pugno all’esterno di un locale.

Victor Osimhen finisce ancora nei guai. Non è la prima volta che l’attaccante nigeriano finisce al centro delle polemiche, a Napoli ricordano bene le varie situazioni che lo hanno visto protagonista in negativo.

Passando dalle polemiche create con il suo agente su un video ironico di TikTok pubblicato dalla SSC Napoli, andando a tutte le foto con il Napoli cancellate dal profilo, fino al video circolato la scorsa estate in un locale napoletano in cui strappa il cellulare da mano di un tifoso che lo stava filmando.

E l’ultimo caso, arrivato direttamente dalla Turchia, è molto simile.

Osimhen aggredisce un giornalista, adesso è nei guai

Come raccontato dal giornalista turco Tolga Bozduman di Posta.com, e documentato anche attraverso a delle foto esclusive che lo ritraggono, Osimhen lo avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente nei giorni scorsi.

Il tutto sarebbe successo all’esterno di un locale di Istanbul, dove Osimhen si trovava con alcuni amici al termine di una serata. Il giornalista turco, lì presente con altri tre colleghi, avrebbe fotografato Osimhen e i suoi amici, ma il caos sarebbe scoppiato una volta “spenti i flash delle telecamere”.

Il nigeriano non ci ha visto più, arrabbiandosi parecchio per le foto e sarebbe scattato verso Bozduman, inveendogli contro, prima di sferragli addirittura un pugno sul volto.

Dopo l’aggressione fisica, Osimhen avrebbe chiesto al giornalista di cancellare le foto dove lo ritraevano, arrivando anche a offrirgli dei soldi in cambio di questa gentilezza. Bozduman non ha accettato e, a quel punto, Osimhen lo avrebbe minacciato con un “Ti distruggerò”.

Un fatto che, se dovesse essere confermato, sarebbe gravissimo e rischierebbe di provocare non pochi problemi al giocatore e al Galatasaray.

Trasferitosi lo scorso settembre dal Napoli, dopo non esser riuscito ad approdare in una big come Chelsea o Paris Saint-Germain, Osimhen si sta trovando decisamente bene in Turchia: sono già 15 i gol in 19 partite tra campionato ed Europa League con la maglia del Galatasaray.

Chissà però adesso cosa accadrà dopo questo caos scoppiato in Turchia.