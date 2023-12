Tennis, Jannik Sinner si allena con Carlos Alcaraz alla Ferrero Academy (FOTO)

Prosegue la “off season” di Jannik Sinner, impegnato in Spagna per preparare la nuova stagione. Dopo essersi allenato con Luca Nardi ad Alicante, l’azzurro si è spostato nella vicina Villena, sede della Ferrero Academy. A fare gli onori di casa è stato Carlos Alcaraz, che tra pochi giorni si recherà in Arabia Saudita per giocare un’esibizione contro Novak Djokovic. Intanto, come testimoniato da una foto postata sui social, Sinner e Alcaraz si sono allenati all’accademia. “Una buona giornata di allenamento” ha scritto l’azzurro, postando un’immagine in cui i due giocatori sono affiancati dai rispettivi team.

A good day of practice pic.twitter.com/mjsC6Qy5HN — Jannik Sinner (@janniksin) December 21, 2023