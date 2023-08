Tennis, Jack Sock annuncia il ritiro a 30 anni: “Gli US Open saranno il mio ultimo torneo”

Dopo John Isner, anche Jack Sock dirà addio al tennis in occasione degli US Open 2023. Ad annunciarlo è stato proprio il tennista statunitense, che tramite un post sul suo profilo Instagram ha ringraziato tutti. “Al me bambino di 8 anni che si è immediatamente innamorato di questo sport: spero di averti reso orgoglioso. Sono stati 14 anni di ricordi che non dimenticherò mai – si legge nel lungo post, che sottolinea come lo slam americano sia quasi una chiusura del cerchio – Ho avuto il privilegio di giocare a Flushing Meadows fin da quando avevo 17 anni e gli US Open di quest’anno saranno l’ultimo torneo della mia carriera“.

Una scelta che a dir la verità non sorprende particolarmente dato che Sock non era mai riuscito a tornare ai suoi migliori livelli (top 10 in singolare e in doppio), tanto che di recente si era dedicato persino al pickleball, sport molto popolare oltreoceano. Inoltre, pochi giorni fa ha annunciato che sua moglie Laura è in dolce attesa, perciò è alquanto comprensibile che le sue priorità siano cambiate. Curiosamente, nel torneo di doppio degli US Open Sock farà coppia proprio con Isner, in quello che sarà un inusuale doppio ritiro dal tennis. Di seguito le sue parole.