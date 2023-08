Vuelta 2023, pagelle seconda tappa: Kron trova il colpo vincente, Piccolo brilla

Le pagelle della della seconda tappa della Vuelta 2023, la Matarò-Barcellona di 181,3 km, in cui il danese della Lotto Destiny, Andreas Kron ha conquistato il successo in solitaria sotto il nubifragio spagnolo davanti all’australiano Kaden Grooves e agli italiani Andrea Vedrame e Andrea Bagioli. Un successo meritato in una tappa caratterizzata dal maltempo e dalla poca voglia di correre di alcuni protagonisti, contrariati per le scelte degli organizzatori

ANDREAS KRON 10

Il danese trova il guizzo decisivo nel momento giusto, involandosi verso la vittoria a circa tre chilometri dal traguado finale. Una gara gestita con intelligenza e sapienza tattica, che gli ha consentito di anticipare e beffare tutti i suoi avversari. Inoltre non partecipando alla fuga di giornata ha risparmiato preziose energie che gli sono servite nel finale: minimo sforzo, massima resa.

ANDREA PICCOLO 9,5

Il ciclista italiano fa tutto il possibile per mantenere il vantaggio nei confronti del gruppo che insegue lui e Javier Romo ma, dopo la neutralizzazione ai -9 km, è costretto ad arrendersi. Nonostante non sia riuscito a portare a casa la vittoria di tappa, Piccolo è stato grande protagonista di questa giornata complicata dalle avverse condizioni meteorologiche, dimostrando anche grande coraggio.

KADEN GROOVES 9

L’australiano dimostra di essere uno degli uomini da battere nelle volate di questa Vuelta e mette in cascina preziosi punti per un’eventuale lotta per la maglia verde. La vittoria gli sfugge soltanto a causa dell’anticipo vincente di Kron, ma se corre in questa maniera Grooves potrebbe togliersi delle importanti soddisfazioni in vista delle prossime tappe.

ANDREA VENDRAME, ANDREA BAGIOLI 8

I due corridori del Bel Paese si presentano in sordina ai nastri di partenza, ma sono bravi ad entrare nella top 5 di giornata con una prestazione quasi impeccabile. Soltanto il lungimirante Kron e Grooves hanno la meglio sulla coppia di ‘Andrea’ che, ad ogni modo, ottiene due piazzamenti di prestigio.

MATTEO SOBRERO 7,5

Anche il corridore del Team Jayco Alula è molto bravo ad inserirsi nella fuga iniziale, riuscendo a restarvi per quasi l’intera durata della corsa. Ad un certo punto, però, le gambe danno segnali di cedimento e Matteo è costretto a rallentare facendosi riassorbire dal gruppo e dicendo addio ai sogni di vittoria.