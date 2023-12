Tennis, Garbin: “Sono stata nuovamente ricoverata a seguito di complicanze legate all’intervento”

“Ciao a tutti, mi dispiace dovervi informare che a seguito di complicanze legate all’intervento, sono stata nuovamente ricoverata. Nonostante tutto, cerco di mantenere il morale alto e continuo a riporre fiducia nella struttura che mi sta curando al meglio“. Queste le parole di Tathiana Garbin, che sul suo profilo Instagram ha comunicato la brutta notizia. Appena quattro giorni dopo aver lasciato l’ospedale Cisanello di Pisa – dopo il secondo intervento chirurgico a cui si è sottoposta circa due settimane fa per un raro tumore -, la capitana azzurra di Billie Jean King Cup è costretta a farvi ritorno. A lei va un grosso in bocca al lupo, da tutto il mondo nel tennis e non solo, nella speranza che tutto vada per il meglio.