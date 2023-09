Tennis, Alcaraz dopo l’esordio a Pechino: “Mi sento molto bene. Doppio con Nadal a Parigi? Un sogno”

Carlos Alcaraz è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria al primo turno dell’Atp 500 di Pechino 2023 contro il qualificato Hanfmann: “Mi sentivo molto bene, nonostante fosse il primo turno. Sono davvero contento della mia prestazione, ho fatto molto bene tutte le cose in cui sto migliorando. Penso inoltre di aver recuperato abbastanza bene. Nel primo set non stavo servendo molto bene visto che mi entravano poche prime di servizio. Gestire questo è stato un po’ complicato, ma penso di aver finito la partita servendo abbastanza bene“.

Alcaraz ha poi parlato dell’importanza di avere la famiglia sugli spalti a sostenerlo: “Sono molto fortunato a poter portare con me parte della mia famiglia e viaggiare in giro per il mondo. Viaggio tutto l’anno e trascorro poco tempo a casa con loro, perciò sapere di avere una parte della mia casa con me mi rende più facile stare bene durante i tornei. È molto, molto importante“.

Tra i temi toccati dallo spagnolo, non poteva poi mancare la lotta per il numero uno al mondo con Djokovic: “Penso che Novak difenderà presto qualche punto, nella Race è avanti di 700 o 800 punti. Giocando questi due tornei dove lui non partecipa ho l’opportunità di avvicinarmi al numero uno. Fare bene a Pechino e Shanghai e poter riconquistare presto il numero uno sarebbe fantastico, ma andrebbe bene anche semplicemente avvicinarmi a Nole visto che ci sono ancora alcuni tornei davanti“.

Infine, sulla possibilità di giocare il doppio con Rafa Nadal alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Sarebbe un sogno, ma mancano molti pesi e possono succedere tante cose. In questo momento Rafa sta soffrendo molto e spero che possa tornare ad allenarsi, così da fare ritorno nel circuito l’anno prossimo. Io invece devo essere in buona salute e continuare a lavorare duramente. Insomma, dipende da entrambi, ma ovviamente sarebbe un sogno“.