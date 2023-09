Telecronisti Italia-Cile Coppa Davis 2023: Rai 2 e Sky Sport, ecco chi commenta

I telecronisti della Rai e di Sky Sport per Italia-Cile, match valevole per la seconda sfida della fase a gironi di Coppa Davis 2023 in corso a Bologna. Matteo Arnaldi sarà il primo singolarista, opposto a Christian Garin, poi toccherà a Lorenzo Sonego e Nicolas Jarry e infine al doppio. Gli Azzurri devono assolutamente provare a portare a casa tre punti. La sfida verrà trasmessa in chiaro dalle ore 15:00 su Rai2 con la telecronaca affidata a Marco Fiochetti e Adriano Panatta. Mentre su Sky, canale Sky Sport Uno (201) la telecronaca è affidata a Luca Boschetto e Stefano Pescosolido.