Tabellino Fiorentina-Monterosi 4-0: Torneo di Viareggio 2023

Il tabellino di Fiorentina-Monterosi 4-0, match valido per l’ultima giornata della fase a gironi del Torneo di Viareggio 2023. Allo Stadio Comunale “XIX Settembre” i viola, già qualificati prima di questo match così come il Monterosi, sono riusciti a chiudere in bellezza la fase a gironi con un successo conquistato grazie alla doppietta di Senè e alle reti di Mignani e Ievoli nel secondo tempo. Di seguito il tabellino del match.

TABELLINO FIORENTINA-MONTEROSI

FIORENTINA: Tognetti, Baroncelli (42’ st. Italiano), Da Silva (15’ st. Ievoli), Elia, Gudelevicius (15’ st. Mendoza), Harder (30’ st. Mignani), Maggini, Pitti (15’ st. Scuderi), Presta (30’ st. Saltalamacchia), Sene, Sichi (15’ st. Spaggiari). A disp.: Caprini, Chiesa, Diarra, Dolfi, Deli, Fortini, Leonardelli, Ofoma, Renda, Sadotti. All.: Papalato.

MONTEROSI: Malatesti, Cataldi (20’ st. Soddu), De Maio, Fasciani (7’ st. Romano R.), Graziani, Molinaro (7’ st. Bonomo), Montebove, Oriano (12’ st. Milano), Pierguidi (12’ st. Ferreri), Romano A., Rossi. A disp.: Arcangeli, Boncori, Checcacci, Danca, Di Lelio, Fiocco, Metawie, Mola, Moretti, Tamantini. All.: Rendina.

Arbitro: Martini di Arezzo.

Note: ammoniti Ievoli (F).