Surfing, l’Italia chiude in 12esima posizione i Mondiali in Porto Rico

Dodicesima posizione mondiale per FISSW, la Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard al Mondiale ISA terminato ieri in Porto Rico. Una conferma del risultato ottenuto un anno fa in El Salvador per la Nazionale capitanata da Leonardo Fioravanti e composta da Edoardo Papa, Matteo Calatri, Giada Legati, Emily Gussoni e Daniela Boldini. A trionfare è stato il Brasile, che alla fine ha vinto la classifica a punti generale (sia maschile, sia femminile) e ha portato in trionfo il tre volte campione del mondo WSL Gabriel Medina, con Tatiana Weston-Webb, connazionale anche lei professionista del circuito della World Surf League seconda dietro all’australiana Sally Fitzgibbons. Dietro i verdeoro, la Francia e sul terzo gradino del podio l’Australia. Il miglior risultato individuale per gli azzurri è di Leonardo Fioravanti, tredicesimo insieme al canadese Cody Young e all’americano John John Florence. Tra le donne, Daniela Boldini, alla prima convocazione in nazionale, ed Emily Gussoni, chiudo in 33esima posizione. Giada Legati, tra le veterane della squadra, ha chiuso 49esima. Termina in 73esima posizione invece il cammino di Matteo Calatri.