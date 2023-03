Start list discesa femminile finali Soldeu 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list della discesa femminile valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino che si disputano a Soldeu, in Andorra. Mercoledì 15 marzo alle ore 11:30 italiane si parte con l’ultima libera dell’anno e per l’Italia, al via, ci saranno ben sei italiane: Federica Brignone, Sofia, Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Nicol Delago e Marta Bassino. Ecco i pettorali di partenza e la start list completa.

LA START LIST

1 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

2 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

3 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

4 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

5 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

6 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

7 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

9 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

10 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

11 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

12 SUTER Corinne 1994 SUI Head

13 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

14 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

15 CURTONI Elena 1991 ITA Head

break

16 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

17 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

18 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

19 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

20 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

21 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

22 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

23 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

24 AGER Christina 1995 AUT Atomic

25 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

26 GROB Stefanie 2004 SUI