Sport in tv venerdì 30 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutti gli eventi in programma nella giornata di venerdì 30 giugno per quanto riguarda lo sport in tv. Occhi puntati sui Giochi Europei di Cracovia 2023 con Sportface.it che vi farà vivere grandi emozioni che potrete seguire anche sulla piattaforma OTT di Italia Team. Spazio anche al tennis con i tornei di Eastbourne, Maiorca e Bad Homburg, al volley con l’Italia impegnata in Nations League, e alla Formula 1 con il venerdì del GP d’Austria che promette scintille.