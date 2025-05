Il palinsesto giornaliero completo sullo sport in Tv di venerdì 23 maggio

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 23 maggio 2025. Una giornata piena di sport da seguire con in programma il tennis con le qualificazioni del Roland Garros ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro d’Italia, i tuffi con gli Europei, i motori con il Motomondiale e la F1, l’equitazione con Piazza di Siena, e tanto altro ancora.

La giornata, inoltre, si concluderà con le due gare di Serie A che vedono scendere in campo Inter, contro il Como, e Napoli, contro il Cagliari, per cercare di decretare la vincitrice della competizione di quest’anno. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

IL PALINSESTO DELLO SPORT: MATTINA

09.00 – eurovisionsport.com: Tuffi, Europei: eliminatorie trampolino 1 metro donne

11.00 – discovery+: Tennis, Grand Slam Roland Garros: 3° turno qualificazioni (1° match dalle 11.00 Arnaboldi-Marterer, 1° match dalle 11.00 Zeppieri-Gomez, 3° match dalle 11.00 Stefanini-Erjavec)

11.00-11.35 – Sky Sport MotoGP: Moto3, GP Gran Bretagna: prove libere 1

11.30 – Sky Sport Tennis: Tennis, ATP 500Amburgo: semifinali (2° match dalle 11.30 Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, 3° match dalle 11.30 non prima delle 15.30 Cobolli-Etcheverry)

11.50-12.30 – Sky Sport MotoGP: Moto2, GP Gran Bretagna: prove libere 1

12.00 – Sky Sport Tennis: Tennis, ATP 250 Ginevra: semifinali

12.00 – Sky Sport Tennis: Tennis, WTA 500 Strasburgo: semifinali

12.45-13.30 – Sky Sport MotoG: MotoGP, GP Gran Bretagna: prove libere 1

12.55 – Rai Sport HD/ discovery+/ DAZN/ NOW: Ciclismo, Giro d’Italia: 13ma tappa: Rovigo-Vicenza (180 km)

POMERIGGIO

13.30-14.30 – Sky Sport Uno : F1, GP Monaco: prove libere 1

14.00- Sky Sport Tennis: Tennis, WTA 250 Rabat: semifinali

14.30– Rai Sport HD: Equitazione, Piazza di Siena: Coppa delle Nazioni

14.30 misto – Rai Play Sport 1, eurovisionsport.com: Tuffi, Europei: finale trampolino 3 metri sincro

15.15-15.50 – Sky Sport MotoGP: Moto3, GP Gran Bretagna: prequalifiche

16.05-16.45 – Sky Sport MotoGP: Moto2, GP Gran Bretagna: prequalifiche

16.15– Rai Play Sport 1, eurovisionsport.com: Tuffi, Europei: finale trampolino 1 metro donne

17.00-18.00 – Sky Sport F1: F1, GP Monaco: prove libere 2

17.00-18.00 – Sky Sport MotoGP: MotoGP, GP Gran Bretagna: prequalifiche

SERA

20.00– Rai Sport HD/discovery+: Volley femminile, amichevole: Italia-Olanda

Per concludere alle 20.45– DMAX/DAZN/Eurosport 1 HD/discovery+/NOW: Basket, Serie A: Venezia-Virtus Bologna

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Cagliari– DAZN

20.45– DAZN: Calcio, Serie A: Como-Inter